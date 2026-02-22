Pagelle Juve Como | sfilza di 4.5 le responsabilità di Spalletti sprofondo Di Gregorio – VIDEO

La partita tra Juventus e Como ha portato a molte insufficienze, con voti bassi per entrambi i team. La causa principale risiede nella prestazione sotto tono dei giocatori, che hanno subito diversi errori. Spalletti si assume parte della responsabilità per le scelte tattiche, mentre l’estremo difensore Di Gregorio riceve un voto di 4,5 a causa di alcune uscite poco efficaci. La squadra di Como, quindi, fatica a trovare stabilità in campo.

Pagelle Juve Como, la squadra di Spalletti sprofonda sotto i colpi subiti e i voti condannano pesantemente anche l’estremo difensore Di Gregorio. Il momento buio della  Juventus  non accenna a svanire e le scorie della recente disfatta in campionato si fanno sentire pesantemente su tutto l’ambiente torinese. La  Vecchia Signora  è incappata in un dolorosissimo passo falso perdendo contro il Como sabato pomeriggio, trafitta inesorabilmente dalle reti di  Vojvoda  e  Caqueret  arrivate puntualmente una per tempo. Questa grave sconfitta rappresenta l’ennesimo tonfo stagionale, arrivato subito dopo il disastroso cinque a due incassato in  Champions League  contro il Galatasaray, risultato pessimo che  costringerà i bianconeri alla disperata rimonta per evitare la prematura eliminazione  dal prestigioso torneo continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

