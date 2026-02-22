Pagelle Genoa Torino | ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Il risultato del match tra Genoa e Torino si è deciso grazie alle prestazioni dei giocatori in campo. La squadra ospite ha preso il comando del gioco fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni create in avanti. I tifosi hanno assistito a una partita intensa, con numerosi duelli a centrocampo e occasioni da gol da entrambe le parti. La sfida ha mostrato come la tattica e la determinazione abbiano influenzato l’esito finale. La giornata prosegue con altre partite in programma.

© Calcionews24.com - Pagelle Genoa Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Pagelle Torino Roma: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie AAnalisi dettagliata delle pagelle di Torino-Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A 202526. Pagelle Torino Roma 0-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie AEcco le pagelle del match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A 202526. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino in trasferta, dato sul podio nell’era Cairo: ecco la spiegazione; Torino-Bologna, le pagelle: Paleari non basta ad evitare la sconfitta; Genoa-Torino, vota la formazione dei Tifosi in Rete; Genoa-Torino, designata la squadra arbitrale. Diretta Genoa Torino/ Streaming video tv: lunch match molto delicato (Serie A, oggi 22 febbraio 2026)Diretta Genoa Torino streaming video tv: a Marassi il Grifone ha l'occasione di agganciare i granata a 27 punti nella classifica di Serie A. ilsussidiario.net Onofri a TN: Quando ti chiami Torino hai delle regole che la piazza ti imponeIn esclusiva su Toro News le parole di una bandiera di Genoa e Torino in vista di una sfida delicatissima tra rossoblù e granata ... msn.com Le pagelle di Cremonese - Genoa: Messias e Malinovskyi, la classe al potere. Difesa attenta, attaccanti disinnescati di Claudio Baffico per Telenord BIJLOW 6: qualche buon intervento sia in porta, sia in uscita alta. Qualche brivido ad inizio ripresa per una par - facebook.com facebook Le pagelle di Cremonese-Genoa #SkySport #Cremonese #Genoa #SerieA #SkySerieA x.com