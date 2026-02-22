Paese in festa con il Carnevale tra carri e show

Il Carnevale di Novafeltria festeggia 65 anni, attravverso carri colorati e spettacoli dal vivo. La lunga tradizione della manifestazione nasce dalla passione della comunità e dalla voglia di rallegrare le strade. Le strade si riempiono di maschere e musica, mentre i gruppi locali preparano coreografie spettacolari. La festa coinvolge tutte le età, creando un’atmosfera di allegria e condivisione. Gli organizzatori promettono un’edizione ricca di sorprese e novità.

© Ilrestodelcarlino.it - Paese in festa con il Carnevale tra carri e show

Spegne 65 candeline il Carnevale di Novafeltria (uno tra i più antichi in Emilia Romagna ) che torna oggi protagonista con un’edizione che promette divertimento e un pizzico di orgoglio. La festa partirà alle 14.30 in piazza Vittorio Emanuele con l’arrivo di ’Re Carnevale’, poi spazio alle percussioni dei ’Corretto Samba’ diretti dal maestro Cristiano Buffolino e alle danze del gruppo brasiliano Flores do Samba, guidato da Cinthia Oliveira. Un tuffo nel Brasile nel cuore dell’inverno per scaldare il paese sperando nel tempo (che dovrebbe essere buono). Cuore pulsante i carri allegorici, frutto di settimane di lavoro serale di volontari, genitori, insegnanti e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Festa di Carnevale a Borzonasca con sfilata dei carri per le vie del paese e pentolacciaIl Carnevale di Borzonasca si svolge domenica 22 febbraio, quando le strade del paese si riempiranno di carri colorati e allegria. Asti, Accorneri in festa: il Carnevale rivive tra carri artigianali e tradizione popolare.Asti, Accorneri si anima con il Carnevale. TG7 Basilicata. Lavello: Il Carnevale più pazzo della Basilicata. Interviste Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paese in festa con il Carnevale tra carri e show; Festa di Carnevale a Borzonasca con sfilata dei carri per le vie del paese e pentolaccia; Minerva, l’abbraccio del paese. Festa con la mostra degli ospiti; Ricaldone celebra le sue trenta Isole: la festa nel paese di Luigi Tenco. Un paese in festa. Messa solenne e processioneDomani la parrocchia di San Michele Arcangelo a Corsanico è in festa: si festeggia il patrono, San Michele, alle 21 con la solenne celebrazione eucaristica e la processione della luminairia tra le vie ... lanazione.it Il Paese Alto in festa con ’Natale al Borgo’Un notevole afflusso di pubblico ha accompagnato, nel pomeriggio di ieri, il ritorno di Natale al Borgo al Paese Alto di San Benedetto del Tronto, con Piazza Bice Piacentini che ha ospitato gli ... ilrestodelcarlino.it Domenica il nostro paese si è vestito a festa per celebrare il Carnevale! Ecco alcune foto della sfilata che ha animato le nostre strade e dello spettacolo dei mangiafuoco Grazie a tutti per aver partecipato e aver reso questo Carnevale una giornata speciale! - facebook.com facebook