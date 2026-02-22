Paduli | Avvocato sfida il Comune un piano per rilanciare economia

L’avvocato Bonavita si oppone alla proposta del Comune di Paduli, motivando la sua scelta con la necessità di un nuovo piano di sviluppo economico. Ha presentato un’alternativa concreta, coinvolgendo cittadini e imprenditori locali. La sua iniziativa mira a stimolare il commercio e creare posti di lavoro. La discussione si concentra su come migliorare le opportunità nel piccolo centro. La questione rimane aperta e attende una risposta ufficiale.

Paduli al voto: l’avvocato Bonavita sfida la continuità, un progetto condiviso per il futuro del Comune. L’avvocato Daniele Bonavita ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di sindaco del Comune di Paduli, aprendo una nuova fase nella competizione elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. La decisione, maturata dopo un crescente consenso popolare, rappresenta una risposta alle esigenze della comunità locale. Bonavita si propone come portatore di un progetto di cambiamento, fondato sull’ascolto dei cittadini e sulla capacità di rispondere concretamente alle loro necessità. 🔗 Leggi su Ameve.eu Unci Campania: “Rilanciare economia e società, la vera sfida della nuova giunta”La nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, si trova di fronte a una sfida fondamentale: sviluppare strategie efficaci per il rilancio economico e sociale della regione. Umbria cicloturistica: 230 km di itinerari tra borghi e paesaggi, un piano per rilanciare l’economia locale.La Regione Umbria ha annunciato un nuovo progetto di cicloturismo lungo 230 chilometri, che attraverserà dodici comuni tra borghi e paesaggi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Elezioni a Paduli, l’avvocato Bonavita si candida a sindacoL’avvocato Daniele Bonavita ufficializza con una nota la candidatura a sindaco al Comune di Paduli. In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Paduli, se ... ntr24.tv Paduli, ferita a fucilate dal marito: Giulia riesce a dare l'allarme da solaA tarda sera è stato condotto nel carcere di contrada Capodimonte la guardia giurata che ha sparato tre colpi di fucile contro la moglie. Era ancora confuso per ciò che era accaduto quando ieri sera ... ilmattino.it "Il Maresciallo ha detto di non avvicinarci, lui poteva essere pericoloso pure per noi. L'ho visto a terra". Parole strozzate dal pianto quelle del Signor Luciano, datore di lavoro di Giulia De Luca, la 45enne vittima di tentato femminicidi* a Paduli, nel beneventano - facebook.com facebook