padova ricoverata 12enne con la malaria quadro clinico complicato

Una bambina di 12 anni è stata trasferita dall'ospedale di Chioggia a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, in provincia di Venezia, è giunta all'ospedale della Navicella nel primo pomeriggio di ieri, dopo che per alcuni giorni, rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa, lamentava febbre alta. I pediatri di hanno prontamente diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica ma, per la criticità del quadro clinico, con gli specialisti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova hanno concordato il trasferimento, avvenuto ieri in serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

