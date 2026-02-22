Padova | boom di spesa per animali +6,8% artigiani leader nel settore

A causa dell'aumento della cura e dell'affetto verso i propri animali, a Padova si registra un incremento del 6,8% nella spesa complessiva, che ha toccato i 125 milioni di euro nel 2024. I negozi specializzati e gli artigiani del settore registrano un forte aumento di clienti, spinti dalla crescente attenzione alle esigenze degli animali domestici. Le cifre dimostrano come il settore si sviluppi rapidamente e attiri sempre più investimenti.

Padova e provincia registrano un boom nella spesa per i propri animali domestici, raggiungendo i 125 milioni di euro nel 2024. Questo dato, pari all'1,9% del totale nazionale, evidenzia un trend in forte crescita nel settore della pet economy, con un aumento significativo delle imprese artigiane specializzate nella cura degli animali. La città veneta si conferma un polo di riferimento per il settore, con investimenti record da parte delle famiglie padovane. L'ufficio studi di Confartigianato Imprese ha analizzato i dati Istat, rilevando una spesa complessiva di 125 milioni di euro nel corso del 2024.