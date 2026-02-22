Ostensione del corpo di San Francesco | le dichiarazioni dei vescovi

I vescovi hanno annunciato che l’ostensione delle spoglie di San Francesco si è svolta oggi dopo l’estumulazione mattutina. La decisione nasce dalla volontà di permettere ai fedeli di venerare le reliquie del santo, che sono state esposte temporaneamente nella chiesa di Assisi. Le persone hanno potuto avvicinarsi per pregare e rendere omaggio, rispettando le procedure di sicurezza. La scena si è ripetuta con grande affluenza di pellegrini da diverse regioni.

Si è tenuta presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi la conferenza stampa di presentazione della venerazione delle spoglie mortali di San Francesco, a seguito dell’estumulazione avvenuta in mattinata. Durante l’incontro con i giornalisti, il Vescovo Eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, Mons. Felice Accrocca, e l’Amministratore Apostolico, Mons. Domenico Sorrentino, hanno illustrato le modalità della venerazione e sottolineato il significato spirituale dell’evento per la comunità religiosa e per i fedeli che accorreranno per rendere omaggio al Poverello di Assisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Ostensione delle ossa di San Francesco. «Non una reliquia sotto vetro, ma un motore di senso per tutti»La voce rotta, gli occhi umidi. Fra Marco Moroni, padre custode del Sacro convento di Assisi si commuove riguardando la foto della mattina quando il corpo consunto di San Francesco viene estumulato pe ... famigliacristiana.it

Davanti all’ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, il silenzio diventa preghiera e il cuore riscopre la forza disarmante dell’umiltà di un uomo piccolo, ma immenso, anche dopo 800 anni. Un invito a tornare all’essenziale durante questa Qu - facebook.com facebook

Ad #Assisi, commozione tra i frati per l’ostensione delle spoglie di San Francesco a 800 anni dalla morte. Da domani l’apertura ai pellegrini, in arrivo da tutto il mondo. #Tg1 Felicita Pistilli x.com