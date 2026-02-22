Ostensione del corpo di san Francesco Assisi invasa dai fedeli | 1500 persone all' ora in Basilica

L’afflusso di oltre millecinquecento persone all’ora nella Basilica di San Francesco in Assisi deriva dall’ostensione pubblica delle reliquie di san Francesco. La giornata ha visto tanti fedeli entrare per venerare le spoglie del santo, attirando anche visitatori da fuori regione. Le file si sono formate già al mattino e sono continuate fino a sera, creando un flusso costante di pellegrini. La chiesa si riempie di suoni di preghiere e canti religiosi, mentre i visitatori si avvicinano alle reliquie.

Il Sacro Convento: "Dati da Giubileo". Domenica 22 febbraio oltre 18mila pellegrini Si è conclusa la prima giornata dell’ostensione pubblica delle spoglie mortali di san Francesco nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi. “Fin dalle prime ore dell’alba, i pellegrini si sono messi in coda per la venerazione delle reliquie. La prima pellegrina, proveniente da Modena, è entrata in chiesa alle ore 7.00 di questa mattina, segnando simbolicamente l’inizio di una giornata intensa e profondamente partecipata”, scrive il Sacro Convento di Assisi. E ancora: “Le temperature primaverili e il clima di rispetto, raccoglimento e collaborazione, hanno fatto sì che i fedeli, con pazienza e devozione, abbiano atteso il proprio turno, offrendo una testimonianza concreta di fede e partecipazione che conferma quanto il messaggio francescano sia ancora vivo e attuale”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

San Francesco, il corpo trasferito nella basilica di Assisi: ore solenni, c’è l’esposizione ai fedeliIl trasferimento del corpo di San Francesco nella basilica di Assisi è avvenuto per permettere ai fedeli di venerarlo.

400.000 pellegrini ad Assisi: l’ostensione del corpo di San Francesco.Un grande afflusso di pellegrini si registra ad Assisi per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, causa di una forte motivazione religiosa.

