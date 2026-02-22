ospedale lavori per la sala endoscopica

L’azienda sanitaria ha avviato lavori alla sala endoscopica dell’ospedale dei Sibillini di Amandola, per migliorare le prestazioni e aumentare il numero di operatori. Il progetto mira a rendere più efficiente l’assistenza ai pazienti e a ridurre i tempi di attesa. Gli interventi prevedono l’installazione di nuove apparecchiature e un potenziamento delle risorse umane. I lavori sono in corso e proseguiranno nei prossimi mesi.

L’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Fermo, sta lavorando per potenziare i servizi e il personale dell’ ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’ di Amandola. Una corposa nota informativa dell’Ast annuncia molte novità. Dopo aver ultimato le operazioni di progettazione e il percorso autorizzativo, lunedì inizieranno i lavori di allestimento della sala endoscopica. Si stima una durata di circa due mesi per concludere l’intervento di allestimento: tutta la strumentazione hi-tech e i macchinari di ultima generazione sono già stati consegnati alla struttura. Contestualmente, in vista dell’inizio dell’attività endoscopica, si sta anche organizzando il personale dedicato al servizio, con anestesista, gastroenterologo e infermiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

