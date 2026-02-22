Ospedale Cento | +65% di interventi un milione di cure e sfide

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento del 65% degli interventi chirurgici ha portato l’ospedale di Cento a superare il milione di cure nel 2025, rispondendo a una domanda crescente di servizi sanitari. La struttura ha visto un incremento significativo nelle procedure ortopediche e traumatologiche, che hanno richiesto una gestione logistica più complessa. Questi numeri riflettono l’intenso lavoro quotidiano di medici e personale sanitario, che affrontano nuove sfide ogni giorno per garantire assistenza ai pazienti.

Cento, un Ospedale in Crescita: Superato il Milione di Interventi e Sfide Logistiche all’Orizzonte. Cento, 22 febbraio 2026 – L’ospedale di Cento ha segnato un anno eccezionale nel 2025, superando per la prima volta la soglia dei mille interventi chirurgici ortopedici e traumatologici. Questo risultato, emerso durante un recente incontro con lo staff di Ortopedia, testimonia l’impegno e la competenza della struttura sanitaria, che si consolida come un punto di riferimento per la cura delle patologie muscolo-scheletriche in provincia di Ferrara e non solo. L’incremento significativo dell’attività ospedaliera, con un aumento del 65% rispetto al 2019, quando si contavano 634 interventi, sottolinea una crescente domanda di servizi specialistici e una capacità di risposta sempre più efficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "Rinuncia alle cure: allarme liste d’attesa per gli over 65", il grido di Confartigianato

Marche: 1,6 milioni per formare i lavoratori alle sfide di digitale e green, coinvolte 65 aziende.La Regione Marche mette in campo 1,6 milioni di euro per migliorare le competenze dei lavoratori nel 2026.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Video How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronto soccorso di Bolzano, +65% di accessi in 5 anni; CENTO: Interventi chirurgici ortopedici e traumatologici all’Ospedale di Cento – nel 2025 si è superata, per la prima volta, quota mille; ’Il medico risponde’ con lo staff di Ortopedia. Nel 2025 interventi record; Lugano, attività culturali su prescrizione medica per gli over 65.