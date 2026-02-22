Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Domenica 22 febbraio 2026

Paolo Fox ha previsto che oggi molti segni zodiacali affrontano sfide legate ai sentimenti, causate da incomprensioni familiari. La Bilancia si sforza di mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata, mentre lo Scorpione cerca risposte su una questione personale. Il Sagittario si concentra su obiettivi lontani, e il Capricorno si confronta con scelte difficili. L’Acquario e i Pesci devono gestire alcune tensioni con amici stretti. La giornata si presenta complessa per diversi segni.

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell'astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, cercate equilibrio, ma qualcosa vi ha destabilizzato in queste ore.