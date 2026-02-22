Oroscopo Marzo 2026 Scorpione | trasformazioni lucide e potere usato bene

Lo Scorpione si prepara a vivere un mese di cambiamenti grazie alle influenze planetarie. La posizione dei pianeti stimola a lasciar andare le preoccupazioni inutili e a focalizzarsi su obiettivi concreti. Il 24 marzo rappresenta un momento chiave per fare chiarezza e agire con decisione. Al contrario, il 9 marzo richiede cautela e pazienza, evitando di sovraccaricarsi di responsabilità. La gestione delle emozioni diventa fondamentale per affrontare al meglio le sfide imminenti.

In sintesi: Giorno migliore: 24 marzo Giorno delicato: 9 marzo Consiglio pratico: Entro il 24 marzo rinuncia a controllare un dettaglio che non dipende da te e concentra energia su ciò che puoi cambiare davvero. Marzo 2026 per lo Scorpione è un mese di trasformazione concreta. Non servono scosse improvvise, ma decisioni misurate. Il 9 marzo può portare tensioni sottili: evita di accumulare. Nella seconda metà del mese hai invece l’occasione di rimettere ordine nel modo in cui gestisci confini, ruoli e potere. A cura di Artemide Aggiornato il 22 febbraio 2026 Per una visione completa del mese segno per segno, puoi leggere anche l’ oroscopo di marzo 2026 per tutti i segni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

