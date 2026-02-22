Oroscopo Marzo 2026 Bilancia | decisioni chiare meno mediazione e più reciprocità

Il cambiamento di astrologia ha portato a una maggiore chiarezza nelle decisioni per i Bilancia a marzo 2026, riducendo la necessità di mediazioni e favorendo la reciprocità. La posizione planetaria ha influenzato le relazioni, spingendo a scelte più dirette e meno indecisioni. In particolare, il 14 marzo si presenta come il giorno più favorevole, mentre il 9 si rivela delicato. È importante agire entro il 20 marzo senza cercare troppe conferme esterne.

In sintesi: Giorno migliore: 14 marzo Giorno delicato: 9 marzo Consiglio pratico: Entro il 20 marzo prendi una decisione rimandata senza chiedere troppe conferme esterne. Marzo 2026 per la Bilancia non è un mese da equilibrio teorico, ma da scelte reali. Il desiderio di mantenere armonia potrebbe spingerti a rimandare una decisione importante, ma tra il 14 e il 16 marzo si apre una finestra utile per chiarire una posizione. A cura di Artemide Aggiornato il 22 febbraio 2026 Per una visione completa del mese segno per segno, puoi leggere anche l' oroscopo di marzo 2026 per tutti i segni. Il Meteo di Bilancia (Marzo 2026) Amore: 45 (chiarezza premia) Lavoro: 35 (serve fermezza) Benessere: 35 (evita sovraccarico relazionale) Giorno migliore: 14 marzo Giorno delicato: 9 marzo Giorni sì: 14–16 marzo, 22 marzo.