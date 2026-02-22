Oroscopo Ex e Ritorni | cosa può succedere in amore dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Un cambiamento nelle dinamiche amorose colpisce i segni zodiacali, con ex e ritorni che tornano in mente. La causa sembra essere l’atmosfera carica di emozioni che si respira in questa settimana. Alcuni cercano risposte o tentano di riprendere i rapporti passati, mentre altri si concentrano sulla stabilità. Le situazioni si sviluppano in modo inaspettato, coinvolgendo relazioni di lunga data e incontri recenti. La settimana si apre con nuove possibilità o vecchi sentimenti che riaffiorano.

Ex e ritorni in amore dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: qualcuno potrebbe riaffacciarsi proprio mentre stai cercando stabilità. Non è una settimana di dichiarazioni plateali, ma di messaggi brevi che riaprono discorsi sospesi, visualizzazioni silenziose e domande lasciate a metà. Tra martedì e il weekend molte dinamiche sentimentali si giocheranno su una scelta precisa: rispondere subito o osservare prima di esporsi. Per alcune coppie è il momento di chiarire un’ombra rimasta in sospeso. Per molti single, un ex potrebbe tornare con intenzioni da capire, non da idealizzare. Non tutto ciò che ritorna è un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 Febbraio - 1 Marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciNella prossima settimana, alcune persone potrebbero riapparire nella vita di molti segni zodiacali, portando con sé vecchie emozioni e ricordi.

Oroscopo prossima settimana 23 febbraio – 1 marzo 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, PesciL’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 si basa sui movimenti dei pianeti, che influenzano direttamente i segni zodiacali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Attenzione al ritorno del mullah; Il ritorno di Emiliano, l'ex governatore si racconta in un evento a Bari. E si riprende la scena; Ex che torna? Oroscopo Amore 16–22 febbraio 2026: messaggi, silenzi e possibili ritorni; Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 Febbraio - 1 Marzo per Ariete, Toro, Gemelli,.

Ex che torna? Oroscopo amore 16–22 febbraio 2026: messaggi, silenzi e possibili ritorniOroscopo Amore 16–22 febbraio 2026: ex che torna, messaggi inattesi e silenzi da interpretare. Scopri cosa accade al tuo segno. msn.com

Oroscopo Leone 2026, anno di amore e passione senza compromessi: legami forti ma tesi col Cancro, sfide con la VergineIl 2026 sarà per il Leone un anno di rinascita emotiva. Tra bilanci e introspezione, si darà il giusto spazio ai propri desideri, riconoscendone il valore. Addio ai compromessi forzati e a connessioni ... leggo.it

L'OROSCOPO DI OGGI - facebook.com facebook