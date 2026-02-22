Orologio di lusso da 11.000 euro si rivela falso | denunciato 55enne italiano

Un orologio di lusso da 11.000 euro si rivela falso, portando alla denuncia di un uomo di 55 anni. La truffa si è scoperta quando il venditore ha cercato di vendere il modello a un collezionista a Parma. Gli investigatori hanno accertato che il pezzo non era autentico, e l’uomo è stato identificato come il responsabile. La vicenda si è conclusa con la denuncia, mentre gli inquirenti proseguono le verifiche.

Da presunto pezzo da collezione a imitazione senza valore. La vittima scopre la truffa solo mesi dopo e i Carabinieri di Parma ricostruiscono la vicenda tracciando bonifico e contatti telefonici Un presunto affare da collezione si è trasformato in una truffa da 11.000 euro a Parma. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 55enne italiano, residente fuori regione e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il presunto responsabile della vendita di un orologio di lusso risultato falso. La vicenda prende le mosse alcuni mesi fa, quando un mediatore di vendite ha proposto a un conoscente l'acquisto di un orologio prestigioso, descrivendolo come praticamente nuovo e immacolato.