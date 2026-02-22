Oro rubato e poi rivenduto | domiciliari per il 47enne

Un uomo di 47 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che la polizia ha scoperto che aveva rivenduto oro rubato a un avvocato senese. La squadra mobile di Siena ha seguito le indagini che hanno portato all’identificazione del sospettato, coinvolto nel furto e nella vendita dell’oro. La procura ha disposto le misure cautelari che sono state eseguite ieri. L’indagato ora si trova sotto controllo in attesa di ulteriori accertamenti.

GROSSETO Sono state eseguite ieri dagli agenti della squadra mobile di Siena, le misure cautelari disposte dal giudice Marco Mezzaluna, nell'ambito dell'inchiesta legata all' oro rubato a un avvocato senese e poi rivenduto a un Compro oro di Grosseto. Tutto nasce dalle indagini sul furto commesso a luglio del 2024 nella villa di un legale di Siena. Gli autori forzarono una finestra del bagno al piano terra dopo aver neutralizzato il sistema di allarme, ed entrarono all'interno. Poi svuotarono la cassaforte per un bottino di oltre 35mila euro grazie a 47 sterline d'oro, molte delle quali con l'effigie della Regina Elisabetta II e di diverse annate, collane, bracciali, anelli con brillanti, orecchini, una collana in corallo rosa e un orologio Rolex.