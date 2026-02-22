Oristano crollo nel vecchio seminario di Bosa | strade chiuse e abitazioni evacuate

Un crollo nel vecchio seminario di Bosa ha provocato la chiusura di alcune strade e l’evacuazione di alcune case. La causa sembra essere il deterioramento delle strutture, che ha portato alla perdita di una parte dell’edificio. I residenti hanno lasciato le abitazioni in via precauzionale, mentre i vigili del fuoco ispezionano il sito. Le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta e le autorità monitorano la situazione.

Momenti di paura a Bosa, in provincia di Oristano, per il crollo di una grossa porzione del vecchio seminario situato in via del Carmine. Il cedimento si è verificato nelle ultime ore e non si esclude la possibilità di ulteriori collassi della struttura. Area isolata e zona rossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Macomer e Cuglieri. I soccorritori hanno innanzitutto verificato l’assenza di persone coinvolte nel crollo, scongiurando conseguenze per residenti o passanti. Successivamente l’area è stata completamente isolata con l’istituzione di una “zona rossa”, per evitare rischi legati a eventuali nuovi cedimenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

