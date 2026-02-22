Ora sosta gratis al Sacrario l' attacco di Micci | Il solo 6% di utilizzo dimostra il fallimento della misura

Il basso numero di ticket utilizzati, appena il 6%, conferma il fallimento dell’ora di sosta gratuita al Sacrario. In totale, sono stati stampati oltre 41.000 biglietti, ma soltanto 2.733 sono stati usati, evidenziando una scarsa partecipazione dei cittadini. La scelta della giunta di mantenere questa misura ha portato a un inutile spreco di risorse pubbliche. La situazione solleva dubbi sull’efficacia delle politiche di incentivazione al commercio locale. La questione rimane aperta.

"Solo 2733 ticket utilizzati per l'ora gratuita al Sacrario per chi acquista in centro, su 41mila 200 stampati che adesso, per la cocciutaggine della prima cittadina, finiranno nel secchio, mentre palazzo dei Priori sarà costretto a mettere di nuovo le mani nel portafoglio dei contribuenti per.