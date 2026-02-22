Ora basta il pulmino dei diritti al servizio di chi invoca verità e giustizia

Andrà in giro a raccogliere le voci di chi dice “Ora basta”, di chi è stanco di vedere negati i propri diritti, di chi chiede verità e giustizia. Il pulmino dell’associazione “Ora basta”, presieduta da Cisco Orlando, ha ricevuto la benedizione da padre Giovanni Giannalia nella chiesa di San Filippo Neri allo Zen. “L’associazione non ha nessun fine politico – dice Orlando - ed è composta da imprenditori, lavoratori, professionisti, cittadini, gente normale che vuole far sentire la propria voce. Diciamo ‘Ora basta’ a un sistema globale che non va. L’associazione si batte per arrivare alla giustizia perché c’è gente che dopo tanti anni non l’ha ancora avuta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fondazione Vassallo: "nuova, inaccettabile rinnovo nel processo vassallo. Basta rinvii, ora verità e giustizia"

La mamma di Domenico: "Voglio tutta la verità, voglio giustizia, ora basta"

