Opera a Reggio | maltempo danni alle colonne blitz del direttore

Il maltempo ha causato danni alle colonne dell’installazione artistica Opera a Reggio Calabria. Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni, ha comunicato che il direttore dei lavori effettuerà un sopralluogo per verificare l’entità dei danni. Le forti piogge e il vento hanno indebolito alcune strutture, che ora richiedono interventi di riparazione. L’operazione mira a garantire la sicurezza dell’opera e della zona circostante. La comunità aspetta aggiornamenti sulla riparazione.

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha annunciato un imminente sopralluogo da parte del direttore dei lavori per valutare i danni alle colonne dell’installazione artistica Opera, a seguito del recente maltempo che ha colpito la città. L’amministrazione comunale si prepara inoltre a richiedere i ristori previsti dal governo, attraverso le piattaforme regionali e della Protezione Civile, per fronteggiare i costi di ripristino. La situazione delle colonne di Tresoldi, che hanno suscitato un ampio dibattito pubblico, è al centro dell’attenzione. Il settore Cultura del Comune ha già preso contatto con il direttore dei lavori, il quale si recherà a Reggio Calabria nella prossima settimana per effettuare un primo sopralluogo dettagliato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo ha provocato danni all'Opera di Tresoldi a Reggio Calabria, principalmente a causa delle intense piogge e del vento forte.

