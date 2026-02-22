On this day… 1776 | la prima serie realizzata con l’Ai dimostra che dopo 131 anni la modernità del cinema spiazza ancora

La prima serie realizzata con l’intelligenza artificiale dimostra che, dopo 131 anni, il cinema continua a sorprendere. La produzione ha richiesto mesi di lavoro e coinvolge tecnologie avanzate di animazione digitale. Gli artisti hanno utilizzato l’AI per creare scene che sembrano reali, sfidando i limiti tradizionali del settore. Questa innovazione apre nuove strade per il futuro delle narrazioni visive e mette alla prova le capacità creative degli autori. La sperimentazione prosegue con nuove idee e progetti.

Prendete il cinema, la vivificazione del recondito, il nostro immaginario più forte perché dal 1895, anno della prima proiezione cinematografica a Parigi, lo schermo ha raccontato ciò che siamo, ma soprattutto ha incarnato l’immaginario del giorno dopo. Quello «che il pubblico vuole», diceva Sergio Leone, ma soprattutto «lo spettacolo più bello» ovvero «quello del mito. Il cinema è mito». Un’idea europea che gli statunitensi hanno inglobato. Ora la cellulosa incontra la sfida dell’intelligenza artificiale e quindi cosa si è immaginato Darren Aronofsky? Raccontare la storia dell’indipendenza americana attraverso l’Ai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Darren Aronofsky debutta nell’animazione AI con On This Day… 1776, serie sulla Rivoluzione AmericanaDarren Aronofsky torna in scena con un nuovo progetto: si cimenta nell’animazione grazie all’intelligenza artificiale.

Argomenti discussi: Paramount e Disney inviano diffide a ByteDance per violazione di IP con Seedance AI; Hollywood si schiera contro l’IA di Seedance 2.0; Il cinema è morto? Darren Aronofsky ci prova con l’IA di Google e scoppia il caos; Luca Ward deposita il marchio sonoro della propria voce per combattere l'uso illecito della IA.

