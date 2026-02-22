Omicidio Quentin il verdetto dei lettori | oltre il 70% accusa la sinistra sul clima d’odio politico

Il risultato di un sondaggio rivela che oltre il 70% dei partecipanti attribuisce alla sinistra italiana la responsabilità di alimentare il clima di odio politico. La causa principale, secondo i lettori, risiede nelle parole e nelle azioni di alcuni rappresentanti politici di sinistra. La maggioranza sostiene che si debba fare di più per contrastare le tensioni e promuovere un dibattito civile. La discussione continua tra gli italiani sulle cause di questa polarizzazione.

Oltre sette su dieci dei nostri lettori ritengono che la sinistra italiana debba assumersi una responsabilità maggiore nel contenere l’intolleranza verso l’avversario politico. È questo il dato centrale emerso dal sondaggio dedicato all’ omicidio di Quentin Deranque. Una percentuale netta, che supera di gran lunga sia chi considera il problema “generale” della politica(2,6%), sia il 26,5% che individua nella sicurezza il nodo principale. Non è una reazione emotiva. È un giudizio politico su ciò che sta accadendo in Europa e sul clima che attraversa anche l’Italia. La sinistra ha fatto finta di non vedere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gratteri: Pellegrino (FdI), "body shaming, offese e discriminazioni sono il frutto del clima d'odio politico di una certa sinistra"Nicola Gratteri è stato accusato da Pellegrino (FdI) di alimentare un clima d’odio politico, che favorisce body shaming, offese e discriminazioni.

«L’omicidio di Quentin è l’esito di un clima d’odio e delegittimazione. C’è un parallelo con Ramelli». Parla CulicchiaCulicchia collega l’omicidio di Quentin Deranque a un clima di odio e delegittimazione, evidenziando come la violenza politica abbia portato alla perdita di due giovani vite.

