Omicidio per sei indagati c' è il sequestro dei cellulari

Sei persone sono sotto indagine dopo il sequestro dei loro cellulari, che mira a chiarire eventuali comunicazioni legate a un trapianto di cuore non utilizzabile. Le autorità vogliono verificare se sono stati eliminati messaggi o immagini, o se invece sono ancora presenti prove digitali. L'attenzione si concentra sulle conversazioni che potrebbero collegare i sospettati all’episodio, ancora avvolto nel mistero. Le analisi proseguono per fare luce sui dettagli della vicenda.

Vogliono capire se ci sono state delle comunicazioni legate al trapianto del cuore inutilizzabile. Vogliono accertare se sono stati cancellati foto o screenshot e se invece ci sono delle comunicazioni che possono risultare utili per accertare cosa è accaduto negli ultimi due mesi. È questo il motivo che ha spinto la Procura di Napoli a firmare una svolta nel corso dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo: sei avvisi di garanzia a carico di medici, in vista dell’autopsia, ma anche il sequestro dei rispettivi telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Bimbo morto al Monaldi, avvisi di garanzia e sequestro cellulari: sei indagatiSei sanitari dell’ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto avvisi di garanzia, in seguito alla morte del bambino durante un trapianto di cuore il 23 dicembre.

Sequestrati i cellulari dei sei indagati per la morte del piccolo Domenico al Monaldi: l’inchiesta vira verso l’omicidio colposoSei sanitari iscritti nel registro degli indagati per la morte di Domenico Caliendo dopo il trapianto al Monaldi. Dalle lesioni colpose gravissime si passerà all’omicidio colposo con l’autopsia decisi ... ilgazzettinovesuviano.com

Morte Domenico, l’inchiesta cambia volto: sei medici ora indagati per omicidio colposoL'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del bambino Domenico, trapiantato all'Ospedale Monaldi, subisce un cambiamento. cronachedellacampania.it

