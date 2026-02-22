Omicidio a Roma uomo accoltellato a morte in zona Aurelia Due fermati

Da quotidiano.net 22 feb 2026

Un uomo è stato accoltellato a morte in zona Aurelia a Roma, probabilmente durante una lite tra due persone. La polizia ha fermato due sospetti poco dopo l’aggressione, avvenuta vicino a un supermercato. La vittima, che aveva 40 anni, è stata trovata sanguinante e soccorsa dai paramedici, ma le ferite erano troppo gravi. La scena del delitto è stata isolata mentre si cercano ulteriori testimoni. La vicenda resta sotto inchiesta.

Roma, 22 febbraio 2026 – Domenica di sangue a Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a piazza San Giovanni Battista della Salle, a Circonvallazione Cornelia, nei pressi del supermercato Pewex. La vittima, straniera, sarebbe stata colpita a morte al costato con un arma da taglio da altri extracomunitari. È successo intorno alle 13.45. Dopo le ricerche avviate, due uomini sono stati rintracciati e fermati e la loro posizione è ora al vaglio dei carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

