Olimpiadi Stati Uniti oro nell’hockey dopo una maratona con il Canada

Gli Stati Uniti conquistano l’oro nell’hockey dopo una lunga maratona contro il Canada. La vittoria arriva grazie a una partita combattuta fino all’ultimo minuto, con i giocatori che mostrano grande determinazione. La squadra americana, che ha affrontato molte sfide durante il torneo, celebra ora il secondo oro olimpico nella storia. La finale si è conclusa con un gol decisivo nei tempi supplementari, lasciando il pubblico senza fiato.

La storia non si ripete ma spesso rima. A 46 anni dalla storica vittoria della nazionale americana nella finale olimpica contro la favorita Unione Sovietica, Team Usa riesce a ripetersi, tornando campioni olimpici. La tensione in corso tra i due paesi e la situazione nel Golfo Persico ha convinto il presidente Donald Trump a non essere presente a Milano ma la finale certo non ha deluso il pubblico presente nell’arena meneghina. Tanta intensità ed equilibrio sul ghiaccio ma a passare in vantaggio sono gli Stati Uniti con Boldy nel primo periodo. La reazione del Canada è veemente ma il portiere americano Hellebuyck è quasi perfetto, cedendo solo nel secondo periodo quando Makar trova lo spiraglio giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Hockey, l'ultimo oro delle Olimpiadi agli Stati Uniti: Canada battuto ai supplementariGli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey maschile grazie a una vittoria ai supplementari contro il Canada.

L'hockey alle Olimpiadi avrà la finale che tutti aspettavano: Stati Uniti-Canada vale l’oro e l’orgoglioGli Stati Uniti e il Canada si affrontano nella finale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di quest’anno.

Hockey, gli Stati Uniti battono 2-1 il Canada ai supplementari e vincono la medaglia d'oroGli Stati Uniti spezzano la maledizione e vincono la medaglia d'oro di hockey su ghiaccio maschile. Nel derby nordamericano, la Nazionale a stelle e strisce ha sconfitto 2-1 il ... ilmessaggero.it

Hockey, miracolo sul ghiaccio degli Stati Uniti: oro olimpico dopo 46 anniNell'ultima gara dei Giochi, risolta all'overtime, gli Usa vincono per 2 a 1 contro il Canada. La medaglia più importante mancava da Lake Placid 1980 ... sport.quotidiano.net

Gli Stati Uniti vincono la medaglia d’oro dell’hockey maschile. In una Arena Santa Giulia gremita ugli spalti, gli americani battono al golden gol il Canada 2-1 - facebook.com facebook

