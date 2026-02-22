Olimpiadi Stati Uniti oro nell’hockey dopo una maratona con il Canada

Gli Stati Uniti conquistano l’oro nell’hockey dopo una lunga maratona contro il Canada. La vittoria arriva grazie a una partita combattuta fino all’ultimo minuto, con i giocatori che mostrano grande determinazione. La squadra americana, che ha affrontato molte sfide durante il torneo, celebra ora il secondo oro olimpico nella storia. La finale si è conclusa con un gol decisivo nei tempi supplementari, lasciando il pubblico senza fiato.

La storia non si ripete ma spesso rima. A 46 anni dalla storica vittoria della nazionale americana nella finale olimpica contro la favorita Unione Sovietica, Team Usa riesce a ripetersi, tornando campioni olimpici. La tensione in corso tra i due paesi e la situazione nel Golfo Persico ha convinto il presidente Donald Trump a non essere presente a Milano ma la finale certo non ha deluso il pubblico presente nell’arena meneghina. Tanta intensità ed equilibrio sul ghiaccio ma a passare in vantaggio sono gli Stati Uniti con Boldy nel primo periodo. La reazione del Canada è veemente ma il portiere americano Hellebuyck è quasi perfetto, cedendo solo nel secondo periodo quando Makar trova lo spiraglio giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

