Olimpiadi stasera la cerimonia di chiusura Il Cio assegna l’Ordine d’Oro a Mattarella e Meloni

Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali a Verona, il Cio ha deciso di premiare con l’Ordine d’Oro il presidente Mattarella e la presidente Meloni. La decisione deriva dall’impegno mostrato durante l’evento e dal ruolo di rilievo delle due figure istituzionali nel coordinare le manifestazioni. La serata si conclude con una performance musicale e l’illuminazione dello stadio, mentre i partecipanti si preparano a lasciare il sito. La cerimonia prosegue con la tradizionale consegna delle bandiere.

Nel giorno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, arriva anche un importante riconoscimento istituzionale. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito l’Ordine Olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, in una lettera indirizzata al Capo dello Stato, ha espresso profonda gratitudine e ringraziamento per l’impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

