Olimpiadi Milano-Cortina squadra israeliana di bob squalificata dopo che atleta finge malattia per far gareggiare l' arabo pro-Idf Fawarseh

Uri Zisman ha falsificato un problema di salute per consentire a Ward Fawarseh di gareggiare alle Olimpiadi Milano-Cortina, creando tensioni tra le squadre. La strategia ha portato alla squalifica della squadra israeliana di bob, poiché la manovra è stata scoperta durante i controlli pre-gara. La decisione ha coinvolto anche l’intera formazione, che ora rischia di perdere il diritto di partecipare alle competizioni future. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel mondo dello sport.

L'atleta Uri Zisman ha simulato una malattia per farsi sostituire dal compagno arabo Ward Fawarseh, e per permettergli l'esordio olimpico in nazionale. Ma la messa in scena è stata svelata dallo stesso Zisman che ha ammesso di aver mentito Una nuova imbarazzante polemica ha travolto, nelle ul.