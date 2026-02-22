Olimpiadi Milano-Cortina | la sfavillante cerimonia di chiusura Italia 30 volte sul podio Il medagliere finale

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina ha catturato l’attenzione con una scenografia spettacolare, confermando il successo dell’evento. Le medaglie italiane hanno raggiunto quota trenta, con numerosi atleti che hanno conquistato il podio in diverse discipline. L’Arena di Verona si è riempita di luci e colori, creando un’atmosfera magica. La festa si è conclusa con una grande energia, lasciando tutti con la voglia di rivivere questa esperienza.

VERONA – Sontuosa, scenografica, fantasmagorica: potremmo usare aggettivi in successione per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina, qui all'Arena di Verona. Cominciata con un "corto" girato sulle note dell'opera nell'anfiteatro scaligero. "Beauty in Action", questo il titolo della serata, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, dei .

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaL’Italia si dà da fare ai Giochi di Milano Cortina.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode»Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

