Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Il programma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevede oggi diverse gare, tra cui il bob a quattro maschile, che si svolge alle 10. La squadra italiana, composta da Baumgartner, Bilotti, Fantazzini e Mircea, affronta la terza manche sulla pista di pista. La competizione si concentra sui risultati di questa sessione, mentre gli atleti si preparano per le sfide successive. La giornata si conclude con altre discipline, tutte in attesa dei risultati finali.

Il 22 febbraio chiude i Giochi tra finali attese, ultime speranze di podio e l’abbraccio della cerimonia di chiusura. Il programma azzurro dell’ultima giornata è concentrato su due fronti principali.In mattinata spazio al bob a quattro maschile, con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea impegnati nella terza manche alle 10.00, seguita dall’eventuale quarta e decisiva run alle 12.15.Sempre alle 10.00 va in scena una delle gare simbolo dei Giochi: la 50 km femminile di sci di fondo in tecnica classica, con Anna Comarella chiamata a misurarsi nella distanza più lunga e selettiva del programma. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 21 febbraio; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 30Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Tutti gli appuntamenti da non perdere domani, ultimo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina - facebook.com facebook

21/2/26. Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dopo essere stata a lungo seconda, oggi, nonostante le nuove medaglie conquistate, l'Italia è al quarto posto, quando mancano solo 7 gare alla conclusione delle assegnazioni x.com