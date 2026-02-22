Olimpiadi Milano Cortina 2026 | rivivi la diretta della cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si svolge oggi a Verona, dopo due settimane di gare e festa. La causa è il termine ufficiale dell’evento, che ha visto atleti da tutto il mondo competere sulle piste e nei paddock. Durante la serata, si accendono le luci sulla conclusione di questa grande manifestazione sportiva, con spettacoli e discorsi che coinvolgono il pubblico presente. La festa continua con l’ultimo momento di celebrazione.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti, indimenticabili. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: spenta la fiamma olimpicaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha visto spegnersi la fiamma olimpica, dopo aver attirato migliaia di spettatori.

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: premiazione per Andersson e KlaeboAndersson e Klaebo vincono la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando a termine una gara combattuta.

Olimpiadi 2026: il palco della cerimonia di apertura a San Siro

