Olimpiadi l’inviato dell’emittente Usa King5 folgorato dai paccheri | Potrebbe diventare la mia pasta preferita – Il video

L’inviato di “King5” ha assaggiato i paccheri durante le Olimpiadi e si è detto colpito dalla loro bontà, dichiarando che potrebbero diventare la sua pasta preferita. La causa di questa sorpresa sta nella consistenza perfetta e nel sapore autentico della ricetta italiana. Durante una pausa tra le competizioni, ha condiviso il suo entusiasmo con il team, sottolineando come il piatto abbia superato le sue aspettative. La scena si è svolta in un ristorante vicino alla zona olimpica.

Se c'è qualcosa che agli atleti olimpici, arrivati in Italia per i Giochi invernali di Milano-Cortina ormai giunti al termine, è piaciuta più di ogni altra, quella è senza dubbio la cucina. Sui social sono apparsi decine di video di atleti che assaggiano le specialità del Belpaese: dalla pizza ai primi piatti, dalla mozzarella alla focaccia, fino a dolci e caffè. Tra i più entusiasti anche l'inviato dell'emittente Usa King5, Jake Whittenberg, letteralmente rapito dal "fascino" dei paccheri. Il video (virale) sui social. Un tipo di pasta facile da apprezzare, ma – come si evince dal video pubblicato dal giornalista sui social – complicato da pronunciare.