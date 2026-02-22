Francesco Pannofino, originario di Locorotondo, ha portato un tocco di Valle d’Itria alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. La sua partecipazione ha coinvolto la recitazione di alcune battute emblematiche, richiamando le sue radici pugliesi. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, sottolineando il legame tra l’artista e il territorio. L’evento ha mostrato come le tradizioni regionali possano arricchire eventi di portata mondiale.

Francesco Pannofino ha origini pugliesi, di Locorotondo per l’esattezza. E ne va orgoglioso. L’attore e doppiatore, oltre che per una voce straordinaria, è noto per alcuni ruoli ricoperti. Fra questi René Ferretti. E proprio il regista di Boris, appunto René Ferretti ovvero Francesco Pannofino, ha aperto la cerimonia all’Arena di Verona. Una cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali degna della stupenda manifestazione sportiva svoltasi L'articolo Olimpiadi invernali: con Francesco Pannofino un po’ di Valle d’Itria nella cerimonia di chiusura L'attore e doppiatore è originario di Locorotondo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Giochi, a Verona la cerimonia di chiusura: il via con Pannofino e Manuel Agnelli. Vittozzi e Ghiotto portabandiera | La direttaVittozzi e Ghiotto si sono presentati come portabandiera a Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si è tenuta nel teatro romano.

Scattano i divieti a Verona per la cerimonia di chiusura della Olimpiadi invernaliA Verona, i divieti di sosta sono stati introdotti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, che si terrà domenica.

Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: sfuma il bronzo per l’Italia nel Bob a 4, USA medaglia d’oro nell’hockey maschileUltimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, domenica 22 febbraio con le sfide degli italiani: alle ore ... fanpage.it

Olimpiadi invernali, da Lollobrigida a Brignone: chi sono le azzurre andate a medagliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali, da Lollobrigida a Brignone: chi sono le azzurre andate a medaglia ... tg24.sky.it

C'è Francesco Pannofino a fare il direttore di scena nell'Arena che accoglie Deborah Compagnoni, Achille Lauro e il sindaco Damiano Tommasi. La grande lirica è filo conduttore x.com

