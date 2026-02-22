Olimpiadi Invernali 2026 | scaletta della cerimonia di chiusura cosa vedremo stasera su Rai 1

La decisione di concludere le Olimpiadi Invernali 2026 nell’Arena di Verona deriva dalla volontà di valorizzare questa location storica. Dopo settimane di competizioni, gli organizzatori preparano una cerimonia che celebra le imprese sportive e il patrimonio culturale italiano. La serata offrirà spettacoli dal vivo e momenti di commozione, trasmessi in diretta su Rai 1. Gli appassionati seguiranno con attenzione gli ultimi istanti di questa edizione, prima della chiusura ufficiale.

Dopo più di due settimane di gare tra ghiaccio e neve, per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è arrivato il momento dei saluti. Stasera, domenica 22 febbraio, va in scena la cerimonia di chiusura dall'Arena di Verona, uno scenario decisamente diverso dall'apertura, allo stadio San Siro di Milano. Come successo lo scorso 6 febbraio, anche stasera l'orario d'inizio è fissato alle 20:00.

