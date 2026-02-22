Olimpiadi in diretta LIVE oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi | Italia del bob per il bronzo poi Canada-USA di hockey

La cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026 si svolge oggi alle 20:30, dopo che l’Italia ha conquistato il bronzo nel bob e Canada e USA si sfidano nell’hockey. La giornata riunisce le ultime gare e i momenti più emozionanti di questa edizione invernale. Gli atleti italiani si preparano a lasciare il ghiaccio, mentre milioni di spettatori seguono in diretta gli eventi conclusivi. La manifestazione si chiude con l’ultimo atto della manifestazione sportiva.

