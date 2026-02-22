Olimpiadi i lavoratori in pista e quella liberatoria firmata in extremis per rassicurare gli ispettori

I lavoratori coinvolti nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 denunciano pressioni per nascondere le condizioni di lavoro reali. La causa risiede in un documento firmato all’ultimo momento, volto a rassicurare gli ispettori internazionali. Questi dipendenti con contratti a termine affermano di essere stati costretti a modificare le dichiarazioni ufficiali. La situazione rischia di creare tensioni durante le verifiche ufficiali prima dell’evento. La questione resta aperta e suscita preoccupazioni tra gli addetti ai lavori.

C’è una grana che potrebbe esplodere nelle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, alcuni dipendenti con contratto a tempo determinato denunciano pressioni per mentire sulle reali condizioni di lavoro. A riportare il caso è Giuseppe Pietrobelli su Il Fatto Quotidiano, parlando dell’azione di ispettori del lavoro in diverse località, tra cui Cortina, Anterselva, Predazzo e Valtellina. Secondo quanto riporta la testata diretta da Marco Travaglio i lavoratori avrebbero dovuto firmare in extremis una liberatoria in cui si dichiarava che tutto si era svolto regolarmente (turni rispettati, pause garantite, ambienti adeguati, dispositivi contro il freddo forniti). 🔗 Leggi su Open.online

Manovra, il Senato vota. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagatiAl Senato si apre la discussione sulla Manovra, con le dichiarazioni di voto iniziate intorno alle 10.

Manovra, arriva il sì del Senato al maxiemendamento. Cancellate in extremis 5 norme, anche quella sui lavoratori sottopagatiIl Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni il maxiemendamento alla manovra finanziaria, confermando la fiducia al governo.

