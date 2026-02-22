Olimpiadi e famiglia | l’ex sciatore Razzoli è papà bis è nato

Giuliano Razzoli diventa papà per la seconda volta dopo la nascita di Riccardo, arrivato a Reggio Emilia. La nascita del bambino è stata causata dalla felice attesa della famiglia, che ha accolto con gioia il nuovo membro. Riccardo, che pesa 3,5 chili, completa la famiglia insieme al fratellino più piccolo. La famiglia Razzoli ha scelto di festeggiare con una piccola cerimonia domestica. La sua nascita porta allegria tra amici e parenti.

Reggio Emilia accoglie un nuovo membro della famiglia Razzoli: è nato Riccardo, secondogenito dell’ex sciatore campione olimpico Giuliano e di Elisa Bonini. L’annuncio, giunto nel weekend, ha riempito di il mondo dello sport e non solo, in particolare mentre Razzoli si distingue per la sua verve come commentatore durante le attuali Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La nascita di Riccardo è avvenuta presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, nel tardo pomeriggio di venerdì. La moglie dell’atleta, Elisa Bonini, ha dato alla luce il bambino, che pesa 3 chili, portando ulteriore felicità nella famiglia, già allargata dal primogenito Emanuele, nato a marzo 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: “Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa”Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom, diventa di nuovo papà con la nascita di Riccardo.

Fiocco azzurro bis in casa Razzoli: "Che emozione, è nato Riccardo"Elisa Bonini ha dato alla luce Riccardo, il secondo figlio della coppia, nel pomeriggio di venerdì all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

