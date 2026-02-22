Olimpiadi chi è Auro Bulbarelli che commenta la cerimonia di chiusura | lo spoiler e il caso Petrecca

Con la cerimonia di chiusura, è calato il sipario sui Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il grande evento che ha sancito lo stop alle gare si è svolto all’Arena di Verona ed ha avuto Auro Bulbarelli come telecronista sulla Rai. La scelta è ricaduta sull’esperto giornalista dopo settimane di polemiche, scioperi e dimissioni. Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Dal caso Petrecca allo sciopero in Rai, cosa c'è dietro alla telecronaca Chi è Auro Bulbarelli Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali La telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 è stata affidata ad Auro Bulbarelli che ha accompagnato i telespettatori della Rai nell’evento svoltosi all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

