Olimpiadi cerimonia di chiusura | passaggio di consegne a chi organizzerà i prossimi Giochi – LIVE
Le Olimpiadi si sono concluse con la cerimonia di chiusura, durante la quale è avvenuto il passaggio di consegne a Milano Cortina 2026. La scelta di Verona come sede di questi ultimi momenti ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori. La manifestazione ha visto protagonisti artisti e atleti, mentre le luci si spegnevano sugli impianti sportivi. L’evento ha lasciato un ricordo indelebile nel pubblico presente e in chi seguirà le prossime fasi.
Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in FranciaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolge a Verona, dove si celebra la musica italiana.
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: iniziato l’atto conclusivo dei GiochiDurante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere.
