Olimpiadi cerimonia di chiusura | passaggio di consegne a chi organizzerà i prossimi Giochi – LIVE

Le Olimpiadi si sono concluse con la cerimonia di chiusura, durante la quale è avvenuto il passaggio di consegne a Milano Cortina 2026. La scelta di Verona come sede di questi ultimi momenti ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori. La manifestazione ha visto protagonisti artisti e atleti, mentre le luci si spegnevano sugli impianti sportivi. L’evento ha lasciato un ricordo indelebile nel pubblico presente e in chi seguirà le prossime fasi.