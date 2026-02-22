Olimpiadi cerimonia di chiusura | medaglie per la 50 km sci di fondo – LIVE

Le Olimpiadi si sono concluse con la cerimonia di chiusura, dopo aver assegnato le medaglie nella gara di fondo sui 50 km, che ha attirato migliaia di spettatori. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo, con Italia in prima fila. L’evento, tenutosi a Verona, ha portato entusiasmo e spettacolo, lasciando un ricordo indelebile ai presenti. Ora, l’attenzione si sposta verso i prossimi Giochi e le sfide che li aspettano.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi 2026, oggi ultime gare e cerimonia di chiusura: attesa per Comarella nella 50 km sci di fondoComarella conquista l’ultima gara di sci di fondo, portando a termine la sua prestazione nella 50 km, dopo essere stato tra i protagonisti di questa edizione record delle Olimpiadi 2026.

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 50 km maschile, storia, attualità, medaglieLo sci di fondo ha assegnato la sua 24ª medaglia olimpica alla gara dei 50 km maschili, in programma sabato 21 febbraio a Milano-Cortina.

