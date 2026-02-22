Olimpiadi cerimonia di chiusura | discorso di Malagò Grandissima Italia – LIVE

Giovanni Malagò ha pronunciato un discorso durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, sottolineando il ruolo del paese come grande protagonista dell’evento. La manifestazione si è conclusa nell’arena di Verona, con migliaia di spettatori presenti. La vittoria degli atleti italiani ha suscitato entusiasmo, mentre le performance sportive hanno emozionato il pubblico. La manifestazione ha lasciato un segno duraturo nella memoria collettiva, segnando una tappa importante per lo sport nazionale.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: Italia del bob per il bronzo, poi Canada-USA di hockeyLa cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026 si svolge oggi alle 20:30, dopo che l’Italia ha conquistato il bronzo nel bob e Canada e USA si sfidano nell’hockey.

Olimpiadi, cerimonia di chiusura: entrano i portabandiera – LIVELe Olimpiadi si concludono con la cerimonia di chiusura a Verona, dopo due settimane di gare intense.

Parte la cerimonia dei XXV Giochi Olimpici invernali

Cerimonia chiusura Olimpiadi, la diretta: inizia lo show all'Arena di Verona. Italia con Vittozzi e Ghiotto come portabandiera. Sugli spalti Meloni, sfilano i medagliati azzurriDall'Arena di Verona il racconto della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. ilmessaggero.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: omaggio alla lirica, poi la sfilata degli atleti e lo show di Gabry Ponte. Roberto Bolle incanta l'ArenaLe Olimpiadi di Milano Cortina vivono il loro ultimo ed entusiasmante capitolo. Il racconto live della cerimonia con cui si chiude un'edizione da record per l'Italia ... corriere.it

SIMPATICHE E RAGGIANTI! Grandissima emozione per le nostre regine firmate Italia Team all’arrivo a Casa Italia! Superlative Elisa Confortola, Arianna Sighel, Chiara Betti e Arianna Fontana: orgoglio azzurro! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #Mil x.com

Doppietta storica nello Ski Cross: oro e argento per l’Italia! Grandissima giornata sulla neve con Simone Deromedis che conquista uno splendido ORO, seguito dal fantastico Federico Tomasoni che porta a casa un meritatissimo ARGENTO nello ski cross! - facebook.com facebook