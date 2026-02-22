Olimpiadi cerimonia di chiusura | Coventry esulta Giochi mai visti prima – LIVE

Coventry festeggia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo aver ospitato le ultime gare. La città ha organizzato un grande spettacolo per concludere l’evento, attirando migliaia di spettatori. Le campane e i fuochi d’artificio hanno riempito il cielo, mentre gli atleti si sono salutati tra sorrisi e abbracci. La festa ha coinvolto anche i volontari che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione. Ora, l’attenzione si sposta verso i prossimi Giochi.