Olimpiadi 2026 Simone Zambrin | Noi contro i Giochi che si concluderanno all’Arena di Verona

Simone Zambrin ha organizzato una protesta contro le Olimpiadi 2026, accusando la scelta di terminare le gare all’Arena di Verona di bloccare l’accesso alla città. La manifestazione si è svolta nel centro storico, dove i partecipanti hanno espresso il loro disaccordo con le decisioni prese. Zambrin ha sottolineato che le restrizioni imposte durante gli eventi impediscono ai cittadini di vivere normalmente il loro spazio pubblico e ha chiesto maggiori garanzie. La protesta continua con un presidio pacifico.

"Siamo qui oggi per manifestare contro queste Olimpiadi che si concluderanno all' Arena di Verona con la cerimonia di chiusura che ha blindato la nostra città non rendendola usufruibile alla cittadinanza. Ci sono tante zone gialle e zone rosse, abbiamo visto una sfilza di macchine di polizia, camion con cannoni ad acqua per reprimere manifestazioni democratiche e pacifiche come la nostra". Così Simone Zambrin, uno dei portavoce del comitato "Olimpiadi no grazie Verona" che ha organizzato la manifestazione contro i Giochi che si chiudono all'Arena. "Abbiamo una cerimonia di chiusura che, per garantire l'accesso, necessita di biglietti dai 900 ai 10 mila euro, tutta una serie di misure che evidenziano come questi giochi in realtà non giovano alla società ma sono in mano alle grandi aziende sponsorizzatrici", ha aggiunto.