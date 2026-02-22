Olimpiadi 2026 si spengono i Giochi da 30 e lode Malagò | Spot formidabile per il Paese

Le Olimpiadi 2026 si sono concluse a Verona, dopo due settimane di gare intense. La cerimonia di chiusura ha segnato la fine di un evento che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La manifestazione ha portato in Italia turisti e media internazionali, rafforzando l’immagine del paese come meta sportiva. La chiusura ha coinvolto atleti, spettatori e addetti ai lavori, lasciando un ricordo duraturo di questa edizione. Ora si aspetta il bilancio complessivo dell’evento.

Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi cala il sipario sulle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. The end. E viene voglia di riavvolgere il nastro e ripartire. Si spegne il fuoco d'Olimpia nello scenario dell'Arena e resta negli occhi degli organizzatori quel senso di profonda soddisfazione e in quelli del Team Italia la consapevolezza di aver fatto un lavoro da record. I Giochi sono stati una pioggia di medaglie azzurre (30, stracciato il primato di 20 podi di Lillehammer '94), di immagine nel mondo, di ricavi che puntano a non disperdersi nel segno della legacy, principio fondante di questi Giochi 'diffusi'.