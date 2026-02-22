Olimpiadi 2026 oggi ultime gare e cerimonia di chiusura | attesa per Comarella nella 50 km sci di fondo
Comarella conquista l’ultima gara di sci di fondo, portando a termine la sua prestazione nella 50 km, dopo essere stato tra i protagonisti di questa edizione record delle Olimpiadi 2026. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con entusiasmo le ultime sfide di questa manifestazione. La cerimonia di chiusura si avvicina, segnando la conclusione di due settimane intense di competizioni e emozioni. La giornata si conclude con la premiazione degli atleti più meritevoli.
Chiudono oggi le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, un’edizione da record per la spedizione azzurra che ha fatto segnare il maggior numero di medaglie di sempre. In attesa della cerimonia di chiusura, che si terrà all’Arena di Verona, tocca alla 50 km di sci di fondo femminile chiudere il programma delle gare. IL MEDAGLIERE GENERALE ONE LAST DANCE? Day 16 of the Olympic Games!??? Here are the medal events scheduled for today: 10:00 Cross-Country Skiing Women's 50km Mass Start Classic 11:05 Curling Women's Gold Medal Game 12:15 Bobsleigh 4-man 14:10 Ice Hockey Men's Gold Medal Game. pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi a Tesero si disputa la gara di sci di fondo più lunga dei Giochi Olimpici 2026, la 50 km maschile in tecnica classica.
Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, streaming, pettorali di partenzaOggi a Tesero si svolge la gara di sci di fondo più attesa delle Olimpiadi 2026: i 50 km maschile in tecnica classica.
Si chiudono oggi le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia all'Arena di Verona, portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Tra le star che si esibiranno: Roberto Bolle, Achille Lauro e Ganry Ponte. Gli azzurri fino a questo momento hanno con - facebook.com facebook