Olimpiadi 2026 Mario Gargiulo | il volontario più anziano di Milano-Cortina

Mario Gargiulo ha partecipato come volontario alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando con sé un’esperienza di oltre 70 anni. Nel 1956, a soli vent’anni, si recò a Cortina per la prima volta, lasciando Napoli per vivere i Giochi invernali. Quell’evento lo ha segnato profondamente e ora, a distanza di decenni, torna a contribuire all’edizione attuale come volontario più anziano. La sua presenza dimostra un legame duraturo con le Olimpiadi.

Quando Mario Gargiulo si recò ai Giochi invernali di Cortina del 1956, il suo primo viaggio nel nord Italia dalla sua città natale, Napoli, l’allora ventenne non immaginava che sarebbe tornato alle Olimpiadi. “Non mi ero mai allontanato da casa, forse ero andato fino a Roma, mai così lontano”, ha detto. “Ero sorpreso perché era un mondo completamente diverso”. Ma 70 anni dopo ci è tornato, come il cosiddetto “ re dei volontari ”. A Verona, l’ ottantanovenne salirà sul palco della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come il volontario più anziano di questi Giochi. “Mi hanno detto, beh, in realtà mi hanno detto proprio qui che probabilmente ero l’unico – non in Italia, ma nel mondo – ad aver partecipato a entrambe le Olimpiadi”, ha detto all’Associated Press, poche ore prima della cerimonia di chiusura all’Arena, a pochi passi da casa sua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi Milano Cortina, la rinuncia di un paramedico volontario: “Le spese a mio carico erano insostenibili”Un volontario coinvolto nelle Olimpiadi Milano Cortina ha deciso di rinunciare alla partecipazione, spiegando che le spese a suo carico risultavano troppo onerose.

Da Ribera alle Olimpiadi di Milano Cortina: la storia di Francesco, volontario per l'organizzazione dell'eventoFrancesco, volontario di Ribera, partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina per aiutare nella gestione degli eventi.

