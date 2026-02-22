Olimpiadi 2026 le foto simbolo dei Giochi invernali | la gallery

Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina attirano l’attenzione con immagini di atleti protagonisti. Federica Brignone e Francesca Lollobrigida conquistano medaglie importanti, mentre Lindsey Vonn subisce un incidente grave durante le competizioni. Un pattinatore statunitense affronta una prestazione deludente, mentre Arianna Fontana festeggia un record storico. Le foto catturano momenti di vittoria e difficoltà, riflettendo la varietà di emozioni che caratterizzano i giochi. La rassegna fotografica continua a sorprendere gli appassionati.

Dalla doppietta di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina al terribile incidente di Lindsey Vonn, passando per la delusione del pattinatore statunitense Ilia Malinin e la gioia di Arianna Fontana diventata l’atleta italiana più vincente di sempre alle olimpiadi. Sono tanti i momenti iconici immortalati dai fotografi nel corso dei giochi invernali, che hanno visto l’Italia conquistare il maggior numero di podi di sempre. Ecco alcuni degli scatti più iconici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026: da Taverna alla ribalta mondiale, Tina e Milo sono le mascotte simbolo dei Giochi Invernali.Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina.

La Fiamma Olimpica attraversa Riccione portando il simbolo dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026Oggi, la Fiamma Olimpica ha attraversato Riccione, portando il simbolo dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 sulla Riviera Adriatica.

Milano Cortina 2026: svelate le immagini simbolo dei Giochi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO; Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tanti vip ma anche una carrellata invidiabile di reali; Le foto delle cadute più impressionanti ai Giochi Olimpici del 2026; Milano-Cortina 2026: tutte le medaglie dell'Italia in foto.

Le Olimpiadi in 7 foto indimenticabili: le immagini che passeranno alla storia di Milano-Cortina 2026Da Mattarella in tram con Valentino Rossi all’inchino delle avversarie a Federica Brignone. E poi mamma Lollobrigida, Lindsey Vonn in ospedale, le lacrime di Malinin, il dolore di Naumov e il casco vi ... msn.com

Dal Ramadan al Carnevale di Rio, dalle Olimpiadi alla London Fashion Week: le foto della settimanaUna selezione di scatti per ripercorrere gli eventi e i momenti più importanti della settimana dal 14 al 21 febbraio 2026 ... elle.com

I cinque anelli intrecciati simbolo delle Olimpiadi arrivano in tavola. Come formato speciale di pasta che in questi giorni viene gustato dagli atleti di tutto il mondo nei Villaggi di Milano-Cortina 2026. E diventa protagonista sui social con immagini servite letteral - facebook.com facebook

#Olimpiadi #Olimpiadi2026 Dovrebbero essere il simbolo della #pace e della #fratellanza #globale dove nel nome dello sport ci si confronta in modo leale. Ma il #Mondo è tutto in #guerra, a #pezzi. Un Mondo allo sbando, terribile. #Biani ! @maurobiani x.com