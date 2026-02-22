olimpiadi 2026 israele squalificata nel bob

Israele viene squalificata nel bob a quattro alle Olimpiadi di Milano Cortina, a causa di irregolarità riscontrate durante il controllo tecnico. La decisione viene presa poche ore dopo la loro partecipazione alla finale, suscitando sorpresa tra gli atleti e gli spettatori. La squadra israeliana aveva mostrato buoni risultati durante le prove, ma un sospetto di manipolazione dei dispositivi di sicurezza ha portato alla revoca della loro qualificazione. La vicenda si svela nel giorno conclusivo della competizione.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva una sorpresa proprio all’ultima giornata di gare: la squalifica di Israele nella finale di bob a quattro. A deciderlo è stato il Comitato Olimpico di Tel Aviv, che ha comunicato ai propri atleti che non avrebbero partecipato alla competizione prevista per oggi, 22 febbraio. Alla base c’è il comportamento scorretto che uno dei componenti della squadra, Uri Zisman, avrebbe tenuto per favorire il riservista Ward Fawarseh. La causa della squalifica: una falsa dichiarazione. Sabato 21 febbraio, durante le qualifiche, Israele ha gareggiato nelle prime due manche della competizione con la squadra composta da AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman e Omer Katz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

