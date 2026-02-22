Olimpiadi 2026 il programma di oggi 22 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli

Gli atleti italiani partecipano alle ultime competizioni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando entusiasmo tra il pubblico. Oggi si disputano diverse discipline, tra cui lo sci alpino e lo snowboard, con gli spettatori che seguono le gare in diretta TV e online. I risultati di questa giornata decideranno chi salirà sul podio e chi chiuderà la loro avventura olimpica. Le gare si svolgono in vari impianti della regione, attirando migliaia di appassionati.

Oggi, 22 febbraio, è l’ultimo giorno di gare delle  Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima della cerimonia di chiusura, in programma dalle 20.30 all’Arena di Verona, saranno 5 i titoli messi in palio. Per l’Italia è stata una spedizione da record, a oggi sono infatti 30 le medaglie conquistate, il numero più alto di sempre. Bob a 4 maschile 10.00 terza manche. 12.00 quarta manche.. Sci di fondo, 50 km mass start femminile  ? ( Anna Comarella ) 10.00 finale.. Sci freestyle halfpipe femminile? 10.40 finale.. Curling femminile? 11.05 finale Svizzera-Svezia.. Hockey maschile 14-10 finale Usa-Canada?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

