Olimpiadi 2026 il medagliere finale | l’Italia dei record trascinata dagli ori al femminile e dal ghiaccio | L’analisi

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 hanno portato l’Italia a superare ogni aspettativa, grazie alle vittorie delle atlete femminili e alle imprese sul ghiaccio. La squadra azzurra ha conquistato 10 medaglie d’oro, un risultato storico, e in totale ha portato a casa 30 medaglie. La presenza di atlete di alto livello e le ottime performance delle discipline su ghiaccio hanno fatto la differenza. Questi risultati testimoniano la crescita dello sport italiano.

Per l' Italia sono state delle Olimpiadi invernali da record: la spedizione azzurra ha chiuso i Giochi casalinghi di Milano-Cortina 2026 con 10 ori e 30 medaglie complessive. Doppia cifra tonda che vale la storia, perché tutti i primati di Lillehammer '94 sono stati stracciati da questa edizione. I volti di questa impresa sono quasi tutti femminili. Il doppio oro di Federica Brignone nello sci alpino, l'altra doppietta di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Il trionfo di Lisa Vittozzi nell'inseguimento del biathlon, quella della coppia Voetter-Oberhofer nello slittino. E poi Arianna Fontana, che ha raggiunto quota 14 medaglie olimpiche, come nessuno mai nella storia dello sport italiano.