Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi domenica 22 febbraio | è l’ultimo giorno poche speranze per gli azzurri | Il programma

Le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina coinvolgono gli italiani, che cercano di conquistare le ultime medaglie. La giornata si concentra su alcune discipline chiave, con poche possibilità di successo per gli azzurri. Gli atleti affrontano le competizioni finali, sperando di migliorare i risultati ottenuti finora. La tensione cresce mentre si avvicina la conclusione della manifestazione, lasciando spazio a una corsa contro il tempo per realizzare un'impresa.

Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, dove le medaglie in palio sono davvero poche. Il grosso è ormai stato fatto e l’Italia con grandissima probabilità chiuderà al quarto posto nel medagliere, dopo il sorpasso dell’Olanda di ieri, con le due vittorie nelle mass start di pattinaggio di velocità tra donne e uomini. Le ultime e remote possibilità di podio per gli azzurri sono principalmente nel bob a quattro, con terza e quarta manche. Gli azzurri in gara saranno: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea. Poi ci sarà anche Anna Comarella nella mass start 50 km tecnica classica donne, ma le speranze di podio sono davvero bassissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (domenica 22 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma completo di oggi: discipline, eventi, orari, italiani in gara e speranze di medaglia per gli Azzurri

Milano Cortina 2026, speed skating: medaglia d'oro per gli azzurri, Stati Uniti sconfitti

